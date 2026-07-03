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How I Met Your Mother

Mosbius Designs

ProSiebenStaffel 4Folge 20vom 03.07.2026
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How I Met Your Mother

Folge 20: Mosbius Designs

21 Min.Folge vom 03.07.2026

Nachdem Ted seinen Job verliert, gründet er sein eigenes Architekturbüro in dem Apartment, das er gemeinsam mit Robin bewohnt. Als er im Zuge dessen einen Assistenten einstellt, der eine Affäre mit Robin anfängt, gerät Teds Plan außer Kontrolle. Marshall hingegen sorgt sich um seinen Arbeitsplatz und gründet daraufhin eine Fantasy-Basketball-Liga, bei der all seine Kollegen gegen Bezahlung als Mitspieler fungieren können. So will er seinen Job als beliebter Mitarbeiter sichern.

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