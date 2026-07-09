How I Met Your Mother
Folge 24: Der Absprung
21 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
Ted muss dringend den Entwurf für ein Fast-Food-Restaurant fertig bekommen. Er lässt sich trotz seines Geburtstags und den dafür von Marshall geplanten Feierlichkeiten nicht vom Arbeiten abhalten. Lediglich eine Ziege, die Lily, um sie vor dem Schlachter zu bewahren, bei ihm versteckt hat, verschafft ihm eine Pause im Krankenhaus ... Barney will Robin seine Gefühle gestehen. Doch als sie ihm zuvorkommt, ist seine Verliebtheit wie weggeblasen.
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