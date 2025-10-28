Tödliche Bisse: Mord-Serie in HannoverJetzt kostenlos streamen
Im Kopf des Verbrechers
Folge 2: Tödliche Bisse: Mord-Serie in Hannover
46 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Silvester 2023: Eine Frau tötet ihre eigene Mutter mit 37 Messerstichen und setzt die Wohnung in Brand. Außerdem: Dino von Thannhäuser wurde des Mordes an der Kosmetikerin Oksana Romberg verdächtigt. Er wurde verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Vor dem geplanten Prozess erhängte er sich jedoch in seiner Zelle. Und: Ein Mörder treibt sein Unwesen in Hannover. Mindestens 24 junge Männer fallen ihm zum Opfer. Sein Kennzeichen: ein tödlicher Biss in den Hals.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick