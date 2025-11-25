Femizide in Deutschland - tödliche Gewalt gegen FrauenJetzt kostenlos streamen
Im Kopf des Verbrechers
Folge 6: Femizide in Deutschland - tödliche Gewalt gegen Frauen
45 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 16
Fast jeden Tag stirbt in Deutschland eine Frau aufgrund ihres Geschlechts. Alle drei Minuten erlebt eine Frau häusliche Gewalt. Alarmierende Zahlen, die aufrütteln. Außerdem: Im Februar 2024 soll bei Basel in der Schweiz die 38-jährige Kristina J. von ihrem eigenen Ehemann auf verstörende Art und Weise getötet worden sein. Und: Dominique Pelicot hat seine Frau über fast ein Jahrzehnt lang mit Medikamenten betäubt, vergewaltigt und anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten.
