Mord an der Nordsee und eine tödliche RacheJetzt kostenlos streamen
Im Kopf des Verbrechers
Folge 5: Mord an der Nordsee und eine tödliche Rache
45 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 16
Der Mord an der Studentin Alexandra W. im Sommer 2013 schockiert die Bewohner der kleinen Nordseeinsel Juist. Spaziergängerinnen entdecken den nackten Leichnam der jungen Frau, vergraben in den Dünen. Außerdem: 2024 erschlägt eine 89-jährige Frau in München ihre beste Freundin mit einem Kochtopf - aus einem völlig banalen Grund. Und: Zwei Tote, eine Überlebende - erschossen im eigenen Haus. Für Täter Siegfried P. ist es eine tödliche Rache.
