Mord am Würmsee und die "Bestie von Beelitz"Jetzt kostenlos streamen
Im Kopf des Verbrechers
Folge 3: Mord am Würmsee und die "Bestie von Beelitz"
45 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 16
Am Würmsee bei Hannover verschwindet Kerstin G. spurlos. Erst Monate später findet ein Pilzsammler ihre Überreste. Im Visier: Robert E., vorbestraft wegen eines Messerangriffs. Außerdem: Ein Zweijähriger aus Elmshorn weint und schreit - doch Oliver H. hört nicht auf. Der 38-Jährige misshandelt den kleinen Tim 2005 so brutal, dass er stirbt. Und: Zwischen 1989 und 1991 treibt die "Bestie von Beelitz" ihr Unwesen und nimmt fünf Frauen und einem drei Monate altem Baby das Leben.
