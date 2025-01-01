Staffel 3Folge 26
CybermobbingJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 26: Cybermobbing
44 Min.Ab 12
Gegen die 15-jährige Lea läuft über das Internet seit Wochen eine erbarmungslose Hetzkampagne. Mitschüler posten anonym demütigende Fotos und Kommentare. Die Schülerin weiß nicht, warum sie so gemobbt wird. Sie ist mit den Nerven am Ende. Bis sie schließlich eine Überdosis Schlaftabletten schluckt ... Alexander Hold will herausfinden, wer das Mobbing gestartet hat und warum Lea fertig gemacht werden soll.
