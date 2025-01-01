Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mutterliebe

MutterliebeJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 35: Mutterliebe

45 Min.Ab 12

Jeden Tag schuftet sich Heike Reuter ab, um sich und ihren Sohn durchs harte Leben zu bringen. Doch plötzlich steht die alleinerziehende Mutter vor dem Aus. Angeblich hat die Putzfrau die Uhren ihres Chefs gestohlen und verliert deshalb ihren Job. Rechtsanwalt Alexander Stephens will die Unschuld seiner Mandantin beweisen und findet heraus, dass hinter dem Diebstahl viel mehr steckt als alle bisher vermutet haben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 2 Staffeln und Folgen