Staffel 3Folge 47vom 04.03.2021
Der tote Vater
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 47: Der tote Vater
44 Min.Folge vom 04.03.2021Ab 12
Für die alleinerziehende Mutter Simone Wirt beginnt ein wahrer Albtraum, als ihr Sohn Lukas spurlos verschwindet. Sie befürchtet, dass der 14-Jährige auf ihr lang gehütetes Geheimnis gestoßen ist. Jahrelang hat sie ihm verschwiegen, wer sein leiblicher Vater ist. Auf der Suche nach dem Jungen macht Rechtsanwältin Isabella Schulien eine grausame Entdeckung. Tief im Wald findet sie die Leiche eines Forstarbeiters ...
