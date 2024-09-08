Staffel 1Folge 136vom 08.09.2024
Gefährliche FreundschaftJetzt kostenlos streamen
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Folge 136: Gefährliche Freundschaft
45 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12
Als der 16-jährige Alexander Dreier mit einer Pistole auf zwei Mitschüler zielt, ahnt er nicht, welche Folgen das hat. Auf der Polizeiwache stellt sich heraus, dass mit genau dieser Waffe auf eine Frau geschossen wurde. Gegenüber seinen Eltern und der Polizei verschweigt der Schüler die Herkunft der Pistole. Rechtsanwältin Benita Brückner findet jedoch heraus, dass der Junge mehr weiß als er zugibt. Alexander hat mit seiner Aktion allerdings eine Kettenreaktion in Gang gesetzt.
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