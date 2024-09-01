Staffel 3Folge 134vom 01.09.2024
EndstadiumJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 134: Endstadium
45 Min.Folge vom 01.09.2024Ab 12
Die ehrgeizige Kommissarin Sabine Konrad hat seit Jahren nur ein Ziel: den Schwerverbrecher Ingolf Beck dingfest zu machen. Aber der Kriminelle scheint der Polizei immer einen Schritt voraus zu sein. Plötzlich erhält Sabine eine verheerende Diagnose: sie hat Krebs im Endstadium. Die 33-Jährige wird umgehend vom Dienst freigestellt. Aber ihr Ziel will sie um keinen Preis aufgeben. Um Beck doch noch zu überführen, bittet sie ihren besten Freund Stephan Lucas um Hilfe.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick