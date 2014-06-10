Staffel 3Folge 58vom 10.06.2014
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 58: Geld macht nicht glücklich
45 Min.Folge vom 10.06.2014Ab 12
Florian Ebers wird von zwei unbekannten Männern brutal zusammengeschlagen. Hinter der Prügelei steckt ein dunkles Geheimnis. Aus Angst, dass jemand davon erfährt, will der 29-jährige Familienvater die Angelegenheit auf eigene Faust klären. Dabei wird seine Frau Marion von den zwielichtigen Männern entführt. Nun liegt es an Jurist Alexander Stephens, die dunkle Vergangenheit von Florian Ebers aufzudecken und seine Frau vor dem sicheren Tod zu bewahren ...
