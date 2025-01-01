Staffel 3Folge 67
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 67: Der Wolf im Schafspelz
44 Min.Ab 12
Der Kampf gegen die Drogen schien gewonnen, doch jetzt erleidet Daniela Laum nach 20 Jahren einen schweren Rückfall. Ihre Sucht treibt die alleinerziehende Mutter immer näher an den Abgrund. Sie gerät unter einen ungeheuerlichen Verdacht. Die 37-jährige wird beschuldigt, im Rausch ihren Drogenberater niedergestochen zu haben. Zeugen wollen sie gesehen haben, doch Daniela bestreitet die Tat. Rechtsanwalt Stephan Lucas lässt nichts unversucht, der Mutter zu helfen.
