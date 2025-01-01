Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bär will mehr

Ein Bär will mehr

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 71: Ein Bär will mehr

44 Min.Ab 12

Ariane Weber wird am helllichten Tag Opfer eines Überfalls: Ein als Bär verkleideter Mann schlägt sie nieder und raubt sie aus. Die 38-Jährige hat sofort einen Verdacht, wer hinter der Verkleidung stecken könnte. Doch dafür muss sie ihr eigenes Geheimnis lüften: Die Einzelhandelskauffrau ist ein "Furry" und kuschelt in ihrer Freizeit gerne als Katze mit flauschigen Gleichgesinnten. Um den Täter zu entlarven, muss Rechtsanwältin Isabella Schulien vollen Körpereinsatz beweisen.

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

