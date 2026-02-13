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Immo Queens

Boss Moves bei den Immo Queens

ATVStaffel 2Folge 1vom 13.02.2026
Boss Moves bei den Immo Queens

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Immo Queens

Folge 1: Boss Moves bei den Immo Queens

48 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

"Immo Queens" startet in die zweite Runde und zeigt, wie Österreichs Top-Maklerinnen Wohnträume wahr machen. Luxus-Queen Olga hat einen Grund zum Feiern: Ihre Firma Crown Consulting besteht bereits seit zehn Jahren. Doch zum Anstoßen bleibt nur wenig Zeit, das nächste Team-Meeting ist nur einen Korkenknall entfernt. Family-Queen Niki berät unterdessen in einer Villa anspruchsvolle Kund:innen, während People-Queen Natascha mit zehn Interessent:innen jongliert.

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