Dealbreaker mit KnalleffektJetzt kostenlos streamen
Immo Queens
Folge 3: Dealbreaker mit Knalleffekt
49 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Am regnerischen Traunsee macht Melanie das Wetter zum Verkaufsargument für ein Penthaus. Niki setzt bei einer Luxusvilla im Grünen auf ihren Charme, bis ein Knall die Situation ändert. Natascha präsentiert die Wohnung ihres Jugendfreunds Pauli. Sie muss sich nun auf die harten Preisverhandlungen konzentrieren und ihre Erinnerungen an den einst vertrauten Ort beiseiteschieben.
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