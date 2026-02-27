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Immo Queens

Dealbreaker mit Knalleffekt

ATVStaffel 2Folge 3vom 27.02.2026
Dealbreaker mit Knalleffekt

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Immo Queens

Folge 3: Dealbreaker mit Knalleffekt

49 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Am regnerischen Traunsee macht Melanie das Wetter zum Verkaufsargument für ein Penthaus. Niki setzt bei einer Luxusvilla im Grünen auf ihren Charme, bis ein Knall die Situation ändert. Natascha präsentiert die Wohnung ihres Jugendfreunds Pauli. Sie muss sich nun auf die harten Preisverhandlungen konzentrieren und ihre Erinnerungen an den einst vertrauten Ort beiseiteschieben.

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