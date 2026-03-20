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Immo Queens

Gartenfalle & Auftragsjagd

ATVStaffel 2Folge 6vom 20.03.2026
Gartenfalle & Auftragsjagd

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Folge 6: Gartenfalle & Auftragsjagd

50 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Olga beweist erneut ihren Instinkt: Betrüger entlarvt sie auf den ersten Blick. Elizabeth sorgt derweil für Chaos, als sie ihren Chef zu einer vermeintlich harmlosen Gartenparty lockt – inklusive unerwarteter Hindernisse. Natascha bleibt im Job realistisch und macht sich keine Illusionen über ihre Chancen. Niki hält strikt an ihren Prinzipien fest, während Melanie alles daransetzt, ihren nächsten Auftrag zu landen.

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