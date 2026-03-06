Wohnträume und WendungenJetzt kostenlos streamen
Immo Queens
Folge 4: Wohnträume und Wendungen
49 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Natascha führt eine anspruchsvolle Kundin durch mehrere Wohnungen. Elizabeths Geschäfte laufen schleppend und sie erwägt Schmuckverkauf als vorübergehende Alternative. Olga übernimmt nach einem Rückschlag persönlich den nächsten Termin. Niki präsentiert mit einem Kollegen eine Design-Villa und verhandelt bei Prosecco. Melanie organisiert eine Besichtigung im Grünen, muss aber umplanen, als der Kunde absagt.
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