SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 11
Folge 11: Marietta - Ein fast perfektes Alibi

45 Min.Ab 12

Marietta (33) und Johannes sind ein glückliches Paar. Als Marietta ihren Freund bei einem Geschäftstermin in Frankfurt glaubt, sieht sie ihn zufällig in Köln - mit einer anderen Frau im Arm! Marietta stellt Johannes zur Rede, aber er präsentiert ihr Beweise von seinem Geschäftstermin. Sieht Marietta Gespenster? Oder ist ihr Freund einfach nur ein guter Lügner mit einem (fast) perfekten Alibi?

