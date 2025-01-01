Melina - Auf gute NachbarschaftJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 20: Melina - Auf gute Nachbarschaft
45 Min.Ab 12
Melina (27) zieht in ein Mehrparteienhaus. Doch auf einmal hat sie das Gefühl, verfolgt zu werden und bekommt anonyme Anrufe. Steckt die neue unfreundliche Nachbarin dahinter - oder hat Melinas Ex-Freund Chris die Trennung doch nicht so gut aufgenommen? Als Melina den wahren Grund entdeckt, schwebt sie längst in Lebensgefahr ...
