SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 4
45 Min.Ab 12

Die alleinerziehende Beate (34) wird Zeugin eines Unfalls, der sich als Überfall entpuppt. Plötzlich ist Beate in der Gewalt der Verbrecher! Aber sie erkennt das Tattoo am Hals eines Täters. Als die Polizei kommt, sind die Gangster über alle Berge. Beate kann den Täter zwar identifizieren, doch der Verdächtigte hat seltsamerweise ein Alibi ...

