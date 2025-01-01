Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 13
45 Min.Ab 12

Sören (33) ist Junior-Banker und millionenschwer. Nachdem er gerade das Bankhaus seines Vaters übernommen hat, fordern seine Eltern nun von ihm, dass er die Tochter "aus gutem Hause" Valerie von Hagen heiratet. Doch dann verliebt Sören sich in eine einfache Kellnerin. Für seine Eltern kommt Jule jedoch aus der "Unterschicht" und ist nicht akzeptabel ...

SAT.1 GOLD
