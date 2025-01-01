Sören - Der Millionär und die KellnerinJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 13: Sören - Der Millionär und die Kellnerin
45 Min.Ab 12
Sören (33) ist Junior-Banker und millionenschwer. Nachdem er gerade das Bankhaus seines Vaters übernommen hat, fordern seine Eltern nun von ihm, dass er die Tochter "aus gutem Hause" Valerie von Hagen heiratet. Doch dann verliebt Sören sich in eine einfache Kellnerin. Für seine Eltern kommt Jule jedoch aus der "Unterschicht" und ist nicht akzeptabel ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick