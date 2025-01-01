In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 16: Evelyn - Mein neues Leben
42 Min.Ab 12
Als Evelyn (39) früher nach Hause kommt, erwischt sie ihren Mann Stefan mit ihrer besten Freundin. Wütend schmeißt sie Stefan raus und verändert ihren Style vom grauen Mäuschen zur attraktiven Frau - sehr zum Missfallen ihrer 17-jährigen Tochter Finja. Evelyn ist glücklich - bis sie plötzlich Drohungen erhält ...
