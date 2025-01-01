Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stella - Traummann und Falschparker

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 8
Folge 8: Stella - Traummann und Falschparker

45 Min.Ab 12

Politesse Stella (29) steht kurz vor einer Beförderung. Doch ausgerechnet jetzt werden schwere Vorwürfe gegen sie erhoben: Sie soll das Auto eines notorischen Falschparkers zerkratzt haben. Als wäre das noch nicht genug, wird bei ihr zu Hause auch noch eingebrochen und die Dienstkamera aus ihrem Auto geklaut. Stella ist sich sicher, den Täter zu kennen ...

SAT.1 GOLD
