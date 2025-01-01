Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Anna Vincenzo's

All3MediaStaffel 3Folge 10
Anna Vincenzo's

Anna Vincenzo'sJetzt kostenlos streamen

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 10: Anna Vincenzo's

42 Min.Ab 12

Gordon Ramsay ist in Boca Raton, Florida, wo er sich um das "Anna Vincenzo's" kümmert. Die überdimensionale Speisekarte ist dabei sein geringstes Problem. Besonders schockierend findet Ramsay die Einstellung von Restaurantbesitzerin und Küchenchefin CeCe. Seine Kritik bezüglich des Essens prallt einfach an ihr ab und ihr Umgang mit den Mitarbeitern ist katastrophal. Gordon gibt sich trotz allem große Mühe, damit dem Lokal dennoch ein Neustart gelingt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
All3Media
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Alle 6 Staffeln und Folgen