In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

All3MediaStaffel 3Folge 7
Folge 7: Sushi Ko

42 Min.Ab 12

Gordon Ramsay widmet sich diesmal einem Sushi Restaurant in Kalifornien: Seit dessen Umzug von Los Angeles in ein Einkaufszentrum nach Thousand Oaks bleiben die Gäste aus, worunter sowohl der Laden als auch die Beziehung der Besitzer Akira und Lisa zunehmend leidet. Für deren Kinder Hanna und Sammy ist die Situation ebenfalls belastend. Ramsay möchte deshalb nicht nur dem Restaurant helfen, sondern auch die Familie wieder näher zusammenbringen.

