In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 5: Hot Potato
42 Min.Ab 12
Gordon Ramsay ist in Philadelphia unterwegs, um ein Familienunternehmen zu retten, das vor dem Ruin steht. Den drei Besitzerinnen des "Hot Potato Cafés" fehlt es an Leidenschaft und Motivation, weshalb sie dringend Gordons Hilfe benötigen. Doch dieser trifft bereits nach seinem ersten Tag im Restaurant eine dramatische Entscheidung. Wird der Sternekoch den verzweifelten Inhabern unter die Arme greifen oder nimmt er ihnen jegliche Hoffnung auf einen Neustart?
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
