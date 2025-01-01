Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Mojito's

All3MediaStaffel 3Folge 1
Folge 1: Mojito's

41 Min.Ab 12

Gordon Ramsay greift ein: Ein kubanisches Restaurant in Brooklyn, New York, steht vor dem Aus. Die Besitzer, Marcelo und Kate, sind nach dem Ende ihrer Ehe nur noch auf Krawall gebürstet und schaden damit ihrem Lokal. Auch die Mitarbeiter geraten zunehmend ins Kreuzfeuer. Schnell wird klar: Einer der beiden Streithähne muss das Restaurant verlassen.

