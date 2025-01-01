Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fleming

All3MediaStaffel 3Folge 11
Fleming

Folge 11: Fleming

41 Min.Ab 12

Gordon Ramsay steht in Miami vor einer großen Herausforderung: Im "Fleming", einst ein beliebtes Familienrestaurant, bleiben die Gäste aus und auch das Essen lässt zu wünschen übrig. Überhaupt wirkt das Lokal ziemlich veraltet und braucht deshalb dringend einen neuen Anstrich. Der kubanische Küchenchef ignoriert jedoch Gordons Vorschläge, und auch der Besitzer hat Angst vor fundamentalen Veränderungen. Kann der Sternekoch dem Restaurant trotzdem neuen Auftrieb geben?

