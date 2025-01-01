Gordon Ramsay kehrt zurück (1)Jetzt kostenlos streamen
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 12: Gordon Ramsay kehrt zurück (1)
39 Min.Ab 12
Gordon Ramsay ist dafür bekannt, Restaurants aus der Krise zu holen. Nun, ein Jahr später, reist er erneut quer durchs Land, um sich von der Entwicklung der verschiedenen Lokale zu überzeugen. Dabei erwarten ihn alte Bekannte, aber auch einige Überraschungen. Haben es die Besitzer geschafft, Ramsays Vorschläge in die Tat umzusetzen? Und in welchen Restaurants sind all seine Bemühungen fehlgeschlagen?
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
