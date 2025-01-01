In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 4: Flamango's
42 Min.Ab 12
In New Jersey eilt Gordon Ramsay den Besitzern des "Flamango's" zu Hilfe. Das Restaurant steckt in großen finanziellen Schwierigkeiten. Inhaberin Adele hat keinen Respekt vor ihren Mitarbeitern und schlägt einen rauen Ton an. Ihre Tochter Cheryl ist vom Konzept des Restaurants überzeugt und zeigt dementsprechend wenig Verständnis für Gordons Anmerkungen. Kann der Sternekoch das Lokal aus der Krise führen?
