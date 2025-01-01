In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 2: Classic American
42 Min.Ab 12
Früher haben sie als Kellnerinnen gejobbt, nun sind sie Besitzerinnen ihres eigenen Restaurants. Colleen und Naomi haben das Lokal ihres damaligen Chefs übernommen. Nach einer vielversprechenden Anfangszeit bleiben nun jedoch die Gäste aus, und die Stimmung im Team ist auf dem Gefrierpunkt. Gordon Ramsay kommt wie gerufen, um mit einigen cleveren Veränderungen wieder Glanz in die Hütte zu bringen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren