In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 6: Downcity
42 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 12
Gordon Ramsay stattet heute dem Restaurant "DownCity" in Providence, Rhode Island, einen Besuch ab. Gelingt es dem Sternekoch, dem erfolglosen Lokal mit wenig Kundschaft eine Rundum-Erneuerung zu verpassen?
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
