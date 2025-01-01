In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 3: Gordon Ramsay kehrt zurück
39 Min.Ab 12
Über die Jahre hat Gordon Ramsay einer Vielzahl verzweifelter Restaurantbesitzer geholfen, wieder auf die Beine zu kommen. Er legte den Grundstein für Verbesserungen, zog dann aber wieder seiner Wege. Nun kommt er zurück und stattet seinen Klienten einen Kontrollbesuch ab! Wurden seine Ratschläge konsequent in die Tat umgesetzt? Schmeckt das Essen? Mit gewohnt kritischem Blick freut sich der Sternekoch auf ein Wiedersehen mit seinen Schützlingen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren