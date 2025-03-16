Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Kingston Café

All3MediaStaffel 4Folge 9vom 16.03.2025
Kingston Café

Kingston CaféJetzt kostenlos streamen

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 9: Kingston Café

42 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 12

Gordon Ramsay stattet heute dem Kingston Café in Pasadena, California, einen Besuch ab. Die Besitzer sind verzweifelt und haben Angst, ihr Lebenswerk für immer zu verlieren. Gordon begibt sich auf Fehlersuche und staunt nicht schlecht, als er einige unappetitliche Entdeckungen macht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
All3Media
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Alle 6 Staffeln und Folgen