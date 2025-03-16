Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Auf den Spuren der Vergangenheit

All3MediaStaffel 4Folge 7vom 16.03.2025
Auf den Spuren der Vergangenheit

Auf den Spuren der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 7: Auf den Spuren der Vergangenheit

40 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 12

Sternekoch Gordon Ramsay hat in der Vergangenheit vielen Restaurants auf die Beine geholfen. Heute ist es an der Zeit, einigen dieser Lokale einen erneuten Besuch abzustatten. Wird der anspruchsvolle Kritiker mit den Ergebnissen zufrieden sein oder wurden seine Ratschläge samt Essensresten in die Tonne gekippt?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
All3Media
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Alle 6 Staffeln und Folgen