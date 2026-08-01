Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums
Folge 10: Von Sternen und Stars
82 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12
Die Stars der erfolgreichen Science-Fiction-Serie "Star Trek" blicken zurück auf ihre Rollen und die Erlebnisse, die sie hinter der Kamera gemacht haben. Sowohl die wichtigen Hauptcharaktere als auch die Darsteller kleinerer Nebenrollen kommen zu Wort und berichten, wie das beliebte Enterprise-Universum erschaffen wurde.
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