Streifzug durch die 70erJetzt kostenlos streamen
Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums
Folge 3: Streifzug durch die 70er
41 Min.Folge vom 03.09.2026Ab 12
Die Doku-Reihe "Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums" blickt zurück auf eine bewegende Geschichte. Fans der Science-Fiction-Serie konnten von Star Trek einfach nicht genug bekommen. Blöd nur, dass zu einem Zeitpunkt in der Geschichte alle Requisiten zum Format verkauft und die Sets zerstört wurden.
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