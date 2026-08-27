Star Trek erobert das KinoJetzt kostenlos streamen
Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums
Folge 4: Star Trek erobert das Kino
41 Min.Folge vom 03.09.2026Ab 12
Die Doku-Reihe "Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums" blickt zurück auf eine bewegende Geschichte. Ein Jahrzehnt nachdem die Serie beendet wurde, schafft es der Spielfilm 1979 das Franchise neu zu beleben.
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