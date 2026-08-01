Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums
Folge 2: Die Zeichentrickserie
41 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12
Die Doku-Reihe "Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums" blickt zurück auf eine bewegende Geschichte. Als die dritte Staffel der beliebten Science-Fiction-Serie im Jahr 1969 vom TV-Sender jedoch von der Primetime auf einen unbeliebten Sendeplatz verwiesen wurde, hatte dies ungeahnte Konsequenzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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