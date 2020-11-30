Der Talk nach "JENKE. Das Schönheits-Experiment: Schönheit um jeden Preis?"Jetzt kostenlos streamen
JENKE. Live. Der Talk danach
Folge vom 30.11.2020: Der Talk nach "JENKE. Das Schönheits-Experiment: Schönheit um jeden Preis?"
42 Min.Folge vom 30.11.2020Ab 12
Moderatorin Viviane Geppert spricht mit Jenke von Wilmsdorff und weiteren Gästen über das erste Experiment für ProSieben und das Streben nach der ewigen Jugend. Welchen Preis zahlen Menschen für ihre Schönheit? Wie erlebte Jenke von Wilmsdorff seine Recherchen? Wie intensiv waren seine Erlebnisse? Wie denkt Deutschland über das Schönheits-Experiment?