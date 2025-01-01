Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wechseljahre

Wechseljahre

Folge 2: Wechseljahre

20 Min.Ab 12

Christian ärgert sich über einen Busfahrer und lässt dabei Collien links liegen, obwohl sie mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen hat und eigentlich mit ihm über ihr Befinden sprechen möchte. Fahri hingegen betrügt seine neue Freundin Nilam und will seine Untreue mit einem Unfall vertuschen. Dabei verstrickt er sich allerdings in die irrsten Lügengeschichten ...

