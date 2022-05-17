Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joko & Klaas gegen ProSieben

Vandalissimo mit Scooter auf Wackeltürmen

ProSiebenStaffel 5Folge 5vom 17.05.2022
Vandalissimo mit Scooter auf Wackeltürmen

Vandalissimo mit Scooter auf WackeltürmenJetzt kostenlos streamen

Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 5: Vandalissimo mit Scooter auf Wackeltürmen

116 Min.Folge vom 17.05.2022Ab 12

Joko und Klaas fordern gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen - alle werden zum Kräftemessen eingeladen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Joko und Klaas, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Joko & Klaas gegen ProSieben
ProSieben
Joko & Klaas gegen ProSieben

Joko & Klaas gegen ProSieben

Alle 8 Staffeln und Folgen