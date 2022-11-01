Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joko & Klaas gegen ProSieben

Harte Konkurrenz: Rick Kavanian, Wincent Weiss, Simon Pearce & Alli Neumann

ProSiebenStaffel 5Folge 8vom 01.11.2022
Harte Konkurrenz: Rick Kavanian, Wincent Weiss, Simon Pearce & Alli Neumann

Folge 8: Harte Konkurrenz: Rick Kavanian, Wincent Weiss, Simon Pearce & Alli Neumann

118 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 12

Diese Woche wird überdurschnittlich viel im Studio mutwillig kaputt gemacht, Steven Gätjen mit Elefantenkot verglichen und mit quietschenden Reifen und ohne Anschnallgurt Auto gefahren. Klingt nach pubertärer Rebellion, ist eine ganz normale Folge „Joko & Klaas gegen ProSieben“. Enjoy!

