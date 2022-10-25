Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 5Folge 7vom 25.10.2022
121 Min.Folge vom 25.10.2022Ab 12

ProSieben schickt heute Nilam Farooq, Edin Hasanovic, Viviane Geppert, Janin Ullmann, Sophie Passmann und Cro ins Rennen gegen seine beiden Angestellten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Gewinnt ProSieben, müssen sich Joko und Klaas uneingeschränkt in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen. Triumphieren Joko und Klaas, räumt ProSieben seine Prime Time am folgenden Tag und stellt den beiden 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung zur Verfügung.

ProSieben
