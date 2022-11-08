Joko & Klaas gegen Patrick Esume, Icke Dommisch und die WoltersJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 9: Joko & Klaas gegen Patrick Esume, Icke Dommisch und die Wolters
120 Min.Folge vom 08.11.2022Ab 12
ProSieben schickt heute Dennis Wolter, Benni Wolter, Melissa Khalaj, Christian Düren, Christoph "Icke" Dommisch, Patrick Esume und 100 ProSieben-Mitarbeiter:innen ins Rennen gegen Joko und Klaas. Gewinnt ProSieben, müssen sich die beiden uneingeschränkt in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen. Triumphieren Joko und Klaas, räumt ProSieben seine Prime Time am folgenden Tag und stellt den beiden 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung zur Verfügung.
