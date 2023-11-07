Helium-Rausch, Ärger auf 4 Rädern und knallharte KonkurrenzJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 9: Helium-Rausch, Ärger auf 4 Rädern und knallharte Konkurrenz
120 Min.Folge vom 07.11.2023Ab 12
Joko und Klaas würden für 15 Minuten Sendezeit auf ProSieben gewiss nicht alles tun, aber in der Praxis dann doch schon ziemlich viel. Einen monströs großen Heliumballon in sich hinein atmen, mit aufblasbaren Pooltieren Tischtennis spielen, Grillsoßen nach ihrer Farbe ordnen oder eine Vollbremsung mit einem Krankenwagen machen, zum Beispiel.
