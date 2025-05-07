Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joko & Klaas gegen ProSieben

ProSieben schickt Eko Fresh, Hadnet Tesfai und die Wolter Zwillinge

ProSiebenStaffel 8Folge 5vom 07.05.2025
Folge 5: ProSieben schickt Eko Fresh, Hadnet Tesfai und die Wolter Zwillinge

134 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12

Nicht wundern! Unter den mehrlagigen Joyn-Outfits stecken die guten alten Joko & Klaas, die diese Woche ihre Niederlage aus der letzten Folge ausbaden. Nun bleibt nur herauszufinden, ob die unfreiwillige Montur sie am Ende eher demütigt oder anspornt...

