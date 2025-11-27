Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joko & Klaas gegen ProSieben

15 Minuten: #NichtOhneHebamme

ProSiebenStaffel 8Folge 8vom 27.11.2025
15 Minuten: #NichtOhneHebamme

15 Minuten: #NichtOhneHebammeJetzt kostenlos streamen

Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 8: 15 Minuten: #NichtOhneHebamme

16 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6

Das Thema Geburt geht uns alle etwas an. Nicht zuletzt deshalb, weil wir alle irgendwann geboren wurden. Und für sichere, selbstbestimmte Geburten braucht es Hebammen. Doch der am 1.11.2025 in Kraft getretene Hebammenhilfevertrag stellt nun viele freiberufliche Beleghebammen vor eine riesige Herausforderung: Sie fürchten um bis zu 30% Vergütungseinbußen und müssen für die Abrechnung mit der Krankenkasse absurde bürokratische Hürden nehmen. #NichtOhneHebamme

Weitere Folgen in Staffel 8

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Joko & Klaas gegen ProSieben
ProSieben
Joko & Klaas gegen ProSieben

Joko & Klaas gegen ProSieben

Alle 8 Staffeln und Folgen