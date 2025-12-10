ProSieben schickt geballte Schauspiel-Power ins StudioJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 10: ProSieben schickt geballte Schauspiel-Power ins Studio
141 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Manege frei für die 70. Ausgabe von „Joko und Klaas gegen ProSieben“! Diese Jubiläumsausgabe bietet selbstverständlich alles, was diese Show ausmacht: ambitionierte Protagonisten (Joko und Klaas), ambitionierte Gegner:innen (Frau Gretel, Nilam Farooq, Maximilian Mundt und Nico Stank), einen ambitionierten Moderator (Steven „Steffen Mausimaus“ Gätjen) und sieben irrsinnige Herausforderungen, die alle Beteiligten an die Grenzen ihrer Ambitionen bringen.
